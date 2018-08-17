Главный архитектор Петербурга про ошибку с Тома де Томоном: Вопросы определения сходства к компетенции Градсовета не относятся

Глава комитета по градостроительству и архитектуре и главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев заявил, что установленный в Петербурге памятник Тома де Томону, 7 лет простоявший с лицом шотландского физика Томаса Томсона, в виде эскиза получал одобрение Градсовета.

По его словам, было оценено качество образного решения, художественного исполнения и обоснованность выбора места размещения архитектурно-скульптурного комплекса по указанному адресу с учетом градостроительной ситуации. Но не историческая достоверность.

«Следует отметить, что в рамках увековечивания памяти о выдающейся личности или события в виде установки произведения монументального искусства вопросы определения сходства предложенного автором художественного образа произведения монументального искусства с историческими материалами о внешнем виде личности к компетенции Градостроительного совета не относятся», – отметил Григорьев.

И добавил, что в данном случае, в отсутствие достоверного изображения архитектора Тома де Томона, его воплощение является художественным образом, продиктованным исключительно авторским замыслом скульптора.

«По вопросам о визуальных решениях и исполнении архитектурно-скульптурного комплекса следует обращаться к авторскому коллективу. Объект находится в оперативном управлении у Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга», – отметил он.

В свою очередь скульптор Александр Таратынов сообщил «Фонтанке» 17 августа, что на его скульптурной композиции «Зодчие» нет определенного утверждения, кто есть кто.

«Ни одна фигура не подписана. Это собирательный образ архитекторов того времени и не памятник Томсону или Тома де Томону, – отметил автор задумки. – Расшифровка имён была также кем-то сделана и выложена в Интернете. На этом основании дознаватель сделал свои выводы».

Накануне, правда, он признавал, что делал именно Тома де Томона и ошибся с выбором его изображения.