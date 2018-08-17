Верховный суд: Власти Петербурга ошиблись с тарифом для ТГК-1, Смольный должен компании 6,5 млрд рублей

Комитет по тарифам неверно установил тариф на тепло для ПАО «ТГК-1» на период с 2016 по 2018 год. Еще 20 марта 2018 года городской суд Петербурга удовлетворил иск поставщика тепла к комитету по тарифам, а 17 августа Верховный суд оставил это решение без изменения, несмотря на попытки комитета оспорить требования «ТГК-1». Информация об этом размещена на сайте Верховного суда.

По оценкам «ТГК-1», из-за отказа Смольного поменять расценки компания с 2016 года по 2018 год недополучила 6,5 млрд рублей выпадающих доходов. Теперь в компании считают, что комитет должен пересчитать тариф и возместить разницу.

«Комитет по тарифам Санкт-Петербурга отказался от перехода на «физический метод» в 2016 – 2018 годах, несмотря на то что Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" долгосрочные тарифы для ресурсоснабжающих организаций устанавливаются с возможностью их ежегодной корректировки и в 2017, и в 2018 году. В связи с этим ПАО "ТГК-1" полагает, что комитет по тарифам Санкт-Петербурга своими неправомерными действиями лишил потребителя плавного переходного периода в течение 3 лет», – сообщают в пресс-службе компании.

В комитете по тарифам сообщили, что смогут дать развернутый комментарий после того, как ознакомятся с определением суда.

Спор между комитетом и компанией длится больше трех лет. Ресурсоснабжающая организация бьется за конечное увеличение тарифа на теплоэнергию на 10%. Если бы в городском правительстве согласились с ресурсоснабжающей организацией, то цены изменились бы еще в 2015 году: сначала на 7%, а позднее на 2,5% – 3%. Рост связан с переходом на новую методику расчета расходов топлива по «физическому методу».

Расчет по физическому методу на 20% увеличивает удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, но при этом не увеличивает количество затрачиваемого топлива по факту. То есть в компании будут тратить столько же ресурсов, сколько и раньше, но при этом тариф увеличится. Стоит отметить, что компания – единственный поставщик, которому Смольный не выплачивает межтарифную разницу.