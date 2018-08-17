На ЗСД водитель попытался помочь попавшей в ДТП даме. Ему самому пришлось спасаться от гнавшего «Рендж Ровера». С места аварии увезли четверых

Попытка помочь попавшей в беду девушке-водителю на ЗСД стоила серьёзных травм для петербуржца. Пока он шёл от своего автомобиля к пострадавшей, его чуть не сбил несущийся «Рендж Ровер». Спасаясь от внедорожника, молодой человек прыгнул через ограждение и упал с большой высоты, а в это время иномарка на скорости протаранила два других автомобиля. С места аварии в тяжёлом состоянии увезли четверых.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленобласти 17 августа, около 14:18 в районе съезда с Западного скоростного диаметра на набережную Макарова 32-летняя дама за рулём «Хёндэ» врезалась в опору. На помощь ей поспешил водитель другого «Хёндэ». 23-летний горожанин вышел из автомобиля и направился к пострадавшей, и в этот момент появился «Рендж Ровер». По словам очевидцев, он двигался с высокой скоростью. Спасаясь от угрозы попасть под колёса, мужчина перепрыгнул через ограждение и упал с пятнадцатиметровой высоты. Его в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

Также серьёзные травмы получили и пассажиры «Рендж Ровера», женшина 45 лет и мальчик семи. Госпитализация потребовалась и девушке-водителю «Хёндэ», врезавшейся в опору.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП затруднено движение транспорта с Крестовского на Васильевский остров, собирается пробка.