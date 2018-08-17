В Карелии отремонтируют 13 км дороги к границе с Финляндией

ФКУ Упрдор «Кола» приступило к капитальному ремонту 13-километрового участка подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска «Вяртсиля». Об этом 17 августа сообщили в самом ведомстве.

Трасса проходит по посёлку Рускеала, где расположен одноименный горный парк. Дорожники займутся участком с 16-го по 29-й км. На двухполосном отрезке им предстоит положить новое покрытие, заменить 39 водопропускных труб, обустроить 57 съездов и поставить фонари.

В конце 2017 года начался капремонт первого участка этой дороги (с 0-го по 15-й км). В настоящее время здесь идет устройство обочин, дорожного покрытия и барьерного ограждения.

На вышеуказанных участках реконструкция завершится в 2019 году, оставшиеся 25 км до границы с Финляндией планируется отремонтировать к концу 2020 года.