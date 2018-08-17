Концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят после ее высказываний о Крыме

Общественный совет при Главном управлении МВД России инициировал проверку выступлений советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле после того, как она отказалась ехать выступать в Крым. Как объяснила артистка – пока в отношении полуострова введены европейские санкции.

«Только позавчера инициировал эту проверку, поэтому проверка вот сейчас будет происходить. В отношении не только Лаймы Вайкуле, но и вообще как в отношении зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями, так и отечественных звезд», — рассказал 17 августа РБК Александр Хаминский, занимающий должность руководителя рабочей группы Общественного совета по вопросам преступности в сфере экономики.

При этом Хаминский не рассказал, деятельность каких артистов станет предметом проверки. По его словам, необходимо создать особый налоговый режим для певцов-иностранцев. Он отметил, что прибалтийские артисты часто приезжают в Россию на заработки по многократной туристической визе. Вместо того, чтобы получить обыкновенную рабочую визу, а для бесплатных выступлений – гуманитарную визу.

«Если ты нарушаешь требования законодательства, наступает административная ответственность по ст. 18.10 КоАП России (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России)», — резюмировал Хаминский.

Сейчас за незаконный концерт на территории России иностранцу придется заплатить штраф до 7 тысяч рублей, а также его ждет административное выдворение.

Напомним, что во время интервью украинскому изданию 14 августа Лайма Вайкуле заявила: «Нам, европейцам, запрещено [посещать Крым]». Она отметила, что приедет с концертами на полуостров, когда с него будут сняты санкции ЕС. На слова певицы отреагировали в России. Так, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк посчитал, что высказывания Вайкуле недопустимы.