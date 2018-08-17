Андрей Константинов
Итоги недели с Андреем Константиновым
Владимир Путин едет на переговоры и на свадьбу. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира - Надежда Мадзалевская.
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Владимир Путин едет на переговоры и на свадьбу. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира - Надежда Мадзалевская.
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