Три программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС в октябре начнут реализацию 178 млн евро

Санкции не помешали развитию международных проектов, связанных с экологией, инфраструктурой, образованием, культурой и технологиями. Практическое осуществление приграничного сотрудничества по программам «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Коларктик» и «Карелия» начнётся 1 октября 2018 года. Об этом 17 августа сообщает представительство ППС «Россия – Юго-Восточная Финляндия».

Общее финансирование трех программ составляет 178 млн евро, свой вклад вносят Европейский Союз (50%), Россия и Финляндия (на равных), по программе «Коларктик» – также Швеция и Норвегия. Реализация проектов будет продолжаться до конца 2022 года.

Финансируются проекты в сфере безопасности и развития транспортного трансграничного сообщения, практические проекты и исследования, способствующие развитию малого и среднего бизнеса, охраны окружающей среды, культуры, образования и инноваций. Благодаря предыдущим программам (2007 — 2014), в частности, была проведена реконструкция нескольких пунктов пропуска, отремонтирована дорога к МАПП «Салла» в Карелии. К счастью, санкции не коснулись и нынешних программ, отмечают стороны.

На ПС «Юго-Восточная Финляндия — Россия» выделено 72 млн евро. Например, один из грантов (1,6 млн евро) пойдёт на строительство велодорожки из Светогорска к границе с Финляндией. Компания «Минерал» в партнёрстве с финскими регионами Южное Саво и Уусимаа, получив почти 750 тыс. евро, займётся изучением окружающей среды в районе вокруг полигона Красный Бор и разработкой рекомендаций и инструментов для её улучшения. Городу Луга дали грант в полмиллиона на развитие экологической осведомленности и международного взаимодействия целевых групп по очистке сточных вод в сельских территориях. В регионе Котка-Хамина займутся привлечением российских стратапов (650 тыс. евро). Власти Иматры и Ленобласти совместно исследуют природные ресурсы Вуоксы (730 тыс. евро).

О крупных проектах «Фонтанка» писала ранее. Среди них — продолжение реконструкции пунктов пропуска «Иматра» (туда также входит строительство велодорожки на финской стороне), «Нуйямаа — Брусничное», «Ваалимаа-Торфяновка» и пассажирского порта «Морской фасад» в Петербурге, однако окончательный список получателей самых больших грантов ещё ждёт утверждения.

По программе ПС «Карелия» (43 млн евро) сейчас для финансирования одобрены 66 проектов развития. Ведется работа над крупными инфраструктурными проектами, которые находятся на этапе оценки в Европейской Комиссии. В частности, 6 млн евро запрошено на реконструкцию МАПП «Вяртсиля», 8 млн — на МАПП «Вартиус», 3,7 млн — на дорогу к госгранице через Костомукшу, 3,6 млн — на модернизацию системы водоснабжения и очистных сооружений в Сортавале.

В рамках программы «Коларктик» (63 млн евро) с участием Мурманской области отобраны 14 проектов. Самый крупный из них — ремонт автодороги к пункту пропуска «Лотта» на границе с Финляндией. Среди прочих, например, есть проекты по переработке северных ягод и по синхронизации транспортных перевозок в приграничных районах.

На данный момент не всё финансирование распределено, и есть возможность подать проектную заявку. Последние конкурсы пройдут в 2019 году.