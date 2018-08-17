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У родственников генерала ФСО Лопырева, приговоренного за взятку, конфисковали все имущество. Они хотят вернуть полмиллиарда через суд в Петербурге

 

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал кассационную жалобу членов семьи генерал-лейтенанта ФСО Геннадия Лопырева на решение конфисковать недвижимость и вклады на сумму свыше 500 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, 16 августа жалобу подали супруга генерала Александра Лопырева, его сын Александр и невестка. Они оспаривают инициативу Генпрокуратуры изъять в доход государства все имущество, нажитое за 14-летнюю карьеру главы семейства в ФСО.

Проверка Генпрокуратуры проводилась в рамках федерального закона № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Она показала, что совокупный доход Лопырева и членов его семьи с 2002 года по 2016-й составил 96 млн рублей. Из них зарплата генерала составила 46 млн, почти столько же заработал его сын в «РЖД Строй».

«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн рублей. Общая стоимость нажитого Геннадием Лопыревым и его близкими родственниками имущества превысила 542 млн рублей», – посчитала Генпрокуратура.

Под конфискацию попали пять квартир (общей стоимостью 140 млн рублей), четыре жилых дома (136 млн), пять земельных участков (28 млн), четыре нежилых помещения (12 млн), пять гаражей (7,6 млн), четыре автомобиля (8 млн). Кроме имущества на 330 млн рублей, в доход государства должны поступить 194 млн рублей в разной валюте.

Первое решение об изъятии в феврале 2018 года принял Приморский районный суд Петербурга. Иск по месту регистрации Лопыревых заявлял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь. Семья оспорила решение в Санкт-Петербургский горсуд, но апелляционная инстанция 20 июня утвердила обращение имущества в доход государства. Дата рассмотрения кассационной жалобы еще не назначена.

Геннадий Лопырев с 2002 года возглавлял Службу охраны на Кавказе ФСО России. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в получении взяток от подрядчиков, работавших на сочинских объектах. В ноябре 2017-го Знаменский гарнизонный военный суд приговорил генерала к десяти годам колонии.


© Фонтанка.Ру
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