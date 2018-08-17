Словенский парламент избрал премьер-министром страны пародиста

Парламент Словении 17 августа большинством в 55 из 90 депутатов проголосовал за кандидатуру бывшего актера-пародиста и экс-мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца на пост главы правительства страны.

Шареца на минувшей неделе поддержали пять партий парламента левой ориентации, собрав в его пользу 43 подписи. Для избрания ему необходимо было заручиться большинством в 46 голосов депутатов.

"Кандидатуру Шареца поддержали 55 депутатов парламента, против проголосовали 31 депутат", — передает национальное агентство STA.

Отмечается, что Шарец сразу отправился за мандатом на формирование правительства к президенту Боруту Пахору, где пообещал "сделать все, чтобы всем было лучше". Он также назвал голосование первым шагом к созданию 13-го кабинета министров Словении.

Марьян Шарец в возрасте 40 лет станет самым молодым премьером в истории Словении, а страной впервые будет управлять правительство меньшинства. Политик является выпускником люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. Общественности более всего запомнился как пародист известных деятелей, включая самых известных словенских политиков.