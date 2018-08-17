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Власть
17.08.2018 16:18
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Трое муниципалов досрочно сложили полномочия, чтобы остаться в Общественной палате Петербурга

В Петербурге стало тремя муниципальными депутатами меньше. Органы местного самоуправления покинули члены Общественной палаты Юрий Антонов, Валерий Солдунов и Юрий Третьяков. Случилось это после внимания  к трем персонам со стороны прокуратуры и активистов «Трансперенси Интернешнл». Правда, надзор просил о другом варианте разрешения правовой коллизии — исключении депутатов из ОП. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала: в июне, после обращения борцов с коррупцией, горпрокуратура инициировала рассмотрение вопроса о прекращении полномочий членов Общественной палаты Северной столицы Юрия Антонова, Валерия Солдунова и Юрия Третьякова. Все трое являются муниципальными депутатами – в МО «Аптекарский остров», «Сосновая Поляна» и «Семеновский» соответственно. По федеральному и региональному законодательству членами Общественной палаты не могут являться лица, замещающие муниципальные должности, в том числе муниципальные депутаты.

Как сообщает 17 августа «Трансперенси Интернешнл», прокуратура направила письмо в адрес председателя Общественной палаты, указав на необходимость Антонова, Солдунова и Третьякова покинуть ряды ОП. Но вместо лишения должностей в Общественной палате все три нарушителя написали заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий. Тем самым устранили препятствие к своему пребыванию в ОП. 

В самой Общественной палате сообщили, что следующее заседание предварительно назначено на 27 сентября — на нем должны были рассмотреть вопрос о прекращении полномочий членов палаты. Предыдущее заседание было 13 апреля. 

«Указанные даты говорят о нарушении федерального и городского законодательства, так как заседания должны проводиться "в соответствии с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца"», – отмечают в «Трансперенси». 

Справка:

Валерий Солдунов является членом Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга и возглавляет комиссию по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ. Юрий Третьяков также является членом Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга и возглавляет комиссию по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

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