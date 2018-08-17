Главе МВД Италии предлагают уйти в отставку. После обрушения моста в Генуе он пошёл на вечеринку

Вечер после обрушения автомобильного моста в Генуе, где погибли 38 человек, глава МВД Италии Маттео Сальвини провёл на банкете. В социальных сетях появились фотографии улыбающегося политика с тортом. Радостные снимки не понравились пользователям и вызвали волну критики, об этом 17 августа пишет «Медуза» со ссылкой на итальянские СМИ.

Вечеринку, которую посетил Сальвини, устроили его соратники из партии «Лига Севера» в городе Катания на Сицилии. Веселье министра в день трагедии глава демократической партии Италии Маттео Орфини назвал «ударом для страны».

Ieri sera, giorno della tragedia, a "festeggiare" a Catania pic.twitter.com/26btY6CE28 — LallArtù Cinecittà (@MovArtCinecitta) 15 августа 2018 г.

«Почему он не отменил этот ужин и не поехал в Геную?», «Министр, который в такие часы предпочитает веселиться со своими товарищами по партии, должен уйти в отставку», — писали итальянцы.

Сальвини на обвинения ответил, что это была его официальная поездка. На Сицилии он якобы встречался с мэрами и руководителями общественных организаций и обсуждал с ними, в частности, борьбу с мафией.

Около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. Число жертв трагедии исчисляется несколькими десятками. В Италии объявили, что проверят все старые мосты и тоннели после этого обрушения. Прокурор заявил, что эксперты предупреждали о возможном крушении моста еще несколько лет назад.