СМИ: Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии с казачьим ансамблем

Президент России Владимир Путин привезет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль музыкальный подарок – его будут сопровождать в поездке 10 членов казачьего ансамбля, которые исполнят для молодоженов свадебную песню. Об этом 17 августа сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным агентства, это и будет подарок новобрачным от главы Российского государства. Торжество состоится в федеральной земле Штирия, приглашены около 100 гостей, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц. К обеспечению безопасности на мероприятии привлекут элитное австрийское спецподразделение "Кобра".

Затем Путин полетит в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Последняя сегодня заявила о том, что намерена наладить хорошие отношения с Россией.