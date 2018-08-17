Меркель о встрече с Путиным: Мы хотим хороших отношений с Россией

В Берлине хотят хороших отношений с Москвой, в этом контексте пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным 18 августа, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"Мы хотим хороших отношений с Россией. Этому будет посвящена и моя завтрашняя встреча", — сказала канцлер на пресс-конференции в Берлне.

"Количество проблем, которыми мы занимаемся, от Украины до Сирии, до вопроса о нашем сотрудничестве в экономической сфере, так многообразно, что это оправдывает постоянный диалог", — сказал Меркель, добавив, что хочет "продолжить этот диалог завтра".

В субботу в Германии состоятся переговоры Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого Путин побывает на свадьбе министра иностранных дел Австрии.