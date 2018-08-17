Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объяснил в Twitter отмену военного парада в Вашингтоне, который должен был пройти 10 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Причиной такого решения, по его словам, стало желание властей потратить на проведение мероприятия слишком крупную сумму.

«Местные политики, которые управляют Вашингтоном (плохо), понимают, когда у них появляется возможность заработать. Когда их попросили оценить проведение большого праздничного военного парада, они предложили настолько смехотворно высокую цену, что я отменил его. Никогда не позволяйте кому-то сдерживать вас!» — написал Трамп.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.

Американский лидер отметил, что вместо этого он отправится на большой парад, который пройдет в другой день на авиабазе Эндрюс. 11 ноября Трамп посетит парад в Париже. Президент США не исключает, что военный парад может пройти в Вашингтоне в следующем году в случае, если его стоимость снизится.

«Теперь мы можем купить еще несколько реактивных истребителей!» — заключил он.