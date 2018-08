Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объяснил в Twitter отмену военного парада в Вашингтоне, который должен был пройти 10 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Причиной такого решения, по его словам, стало желание властей потратить на проведение мероприятия слишком крупную сумму.

«Местные политики, которые управляют Вашингтоном (плохо), понимают, когда у них появляется возможность заработать. Когда их попросили оценить проведение большого праздничного военного парада, они предложили настолько смехотворно высокую цену, что я отменил его. Никогда не позволяйте кому-то сдерживать вас!» — написал Трамп.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead...

Американский лидер отметил, что вместо этого он отправится на большой парад, который пройдет в другой день на авиабазе Эндрюс. 11 ноября Трамп посетит парад в Париже. Президент США не исключает, что военный парад может пройти в Вашингтоне в следующем году в случае, если его стоимость снизится.

«Теперь мы можем купить еще несколько реактивных истребителей!» — заключил он.

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!