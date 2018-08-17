Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала смягчение наказания за лайки и репосты
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ считает необходимым смягчить наказание, которое дается за репосты и лайки в социальных сетях.
«Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», – цитирует 17 августа омбудсмена Татьяну Москалькову «Медуза».
Это не первый раз, когда представители власти выступают против таких дел. Так, президент Владимир Путин заявил, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что нельзя формально подходить к наказанию за репост. Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что его ведомство поддерживает законопроект об отмене уголовной ответственности за лайки и репосты.
Справка:
Напомним, что в России уже несколько человек получили реальные сроки за репост картинок или текстов в Сети. Например, в мае 2016 года один год и три месяца колонии-поселения дали жителю Бердска за размещение в социальных сетях антиправославной картинки купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз осуждала происходящее. В 2017-м она вышла на свободу.