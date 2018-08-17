Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала смягчение наказания за лайки и репосты

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ считает необходимым смягчить наказание, которое дается за репосты и лайки в социальных сетях.

«Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», – цитирует 17 августа омбудсмена Татьяну Москалькову «Медуза».

Это не первый раз, когда представители власти выступают против таких дел. Так, президент Владимир Путин заявил, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что нельзя формально подходить к наказанию за репост. Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что его ведомство поддерживает законопроект об отмене уголовной ответственности за лайки и репосты.