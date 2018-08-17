Харьковчанку, пытавшуюся взорвать памятник украинским националистам, отдали под суд

Прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении женщины, которая готовила 23 июня "террористический акт" в Молодежном парке города. Об этом 17 августа сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ночь на 23 июня текущего года в Харькове СБУ задержала 44-летнюю женщину, которая собиралась взорвать памятник УПА (Украинской повстанческой армии, запрещенной в РФ. – Прим. ред.) в Молодежном парке. Её задержали, когда она закладывала взрывчатку под памятник.

"Она купила и хранила у себя дома тротиловую шашку, а потом нашла человека, который из неё изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, ее "завербовали представители Российской Федерации" и она постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области.

Сейчас ей инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт взрывоопасных веществ") Уголовного кодекса Украины. Обвиняемая находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.