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Водитель убитых в ЦАР журналистов изолирован даже от собственного адвоката. Жандармерия считает, что это поможет следствию

Водитель убитых в ЦАР журналистов изолирован даже от собственного адвоката. Жандармерия считает, что это поможет следствию

Свидетель убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике не давал и не мог дать интервью местной прессе, которое 17 августа цитирует «Новая газета». Об отсутствии самой по себе возможности подобного интервью сообщил Кевин Обада, коммандант отдела поисков и расследований Национальной жандармерии ЦАР.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», находящаяся в Центральноафриканской Республике группа петербургских журналистов встретилась с местным следователем, который занимается делом об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Кевин Обада, коммандант отдела поисков и расследований Национальной жандармерии ЦАР отказал журналистам в просьбе о встрече с выжившим водителем, ссылаясь на интересы следствия. Он подчеркнул, что со свидетелем никто, кроме жандармерии, не общался и физически не имел такой возможности – так как тот с 31 июля находится в следственном изоляторе, к нему не имеет доступа даже адвокат. По словам Кевина Обады, это было сделано специально, чтобы изолировать свидетеля от контактов с внешним миром.

Именно в кабинете следователя Обада находятся личные вещи убитых: рюкзаки, которые увёз в багажнике убегающий водитель, и чемодан, который журналисты оставили в гостинице перед поездкой 30 июля. Следственный  комитет России, по словам Обады, пока не выходил с ним на связь и не запрашивал материалы дела.

Водитель убитых в ЦАР журналистов изолирован даже от собственного адвоката. Жандармерия считает, что это поможет следствию

17 августа «Новая газета» заявила, что публикует стенограмму показаний выжившего водителя, сомневаясь при этом в подлинности документа. Издание подчёркивает, что полученный журналистами материал «представляет из себя классический пример смешения фактов и намеренной лжи», однако в «целях расследования» принято решение о публикации.

В стенограмме неназванный журналист местного издания Palmares Centrafrique якобы расспрашивает водителя Бенвеню Ндувокемы об обстоятельствах нападения на автомобиль с российскими журналистами. По словам «водителя», когда группа подъехала к блокпосту в Сибю (правильное название Сибут. – прим. ред.), бойцы республиканской армии (FACA) предупредили россиян об опасности вечерней поездки в Бамбари и рекомендовали заночевать в «Сибю». Сначала журналисты согласились на ночёвку, затем по телефону поговорили на русском языке и сказали водителю ехать в город Декоа, который находится в противоположном от Бамбари направлении. По дороге двое из журналистов  надели на головы «военные головные уборы» и достали пистолеты. В 21.50 пикап остановили пять «вооруженных до зубов» людей.

Дальше, согласно этому рассказу, водителю в рот засунули кляп, а троих журналистов ответили в заросли кустов по соседству. «С определенного момента разговор шел на повышенных тонах, и тогда я услышал первый выстрел. Затем разговор возобновился. Через пять минут я услышал второй выстрел. Я думаю, что третий журналист не был застрелен, потому что рядом с его телом я видел нож», — дает цитату «Новая газета». Затем агрессоры якобы избили водителя и забрали вещи журналистов, но не взяли оружие, которое было в машине, а также не стали сливать топливо, которое является в ЦАР особо ликвидной ценностью. Далее Бенвеню Ндувокем якобы направился в «Сибю» за медпомощью, где передал пистолеты россиян прибывшим в госпиталь  сотрудникам миссии ООН.

 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании.

 

 
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