Глава Volkswagen в России: Мы хотим долю рынка Lada

Как мундиаль повлиял на продажи автомобилей, почему Россия и Ирландия похожи по стилю ведения бизнеса и о желании менять машины как носки «Фонтанке» рассказал глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

Ларс Химмер

По итогам первого полугодия 2018 года Volkswagen впервые вошел в пятерку самых продаваемых марок машин в России, увеличив объем реализации на 22%. Но и по доле рынка, и по темпам роста немецкий бренд пока проигрывает отечественной Lada. Новый руководитель Volkswagen в России Ларс Химмер обещает не гнаться за количеством, но намерен побороться с российскими и корейскими конкурентами за звание «народного автомобиля».

– Вы возглавили Volkswagen в России в феврале 2018 года. Итоги первых шести месяцев соответствуют прогнозам или вы ждали бОльшего?

– В первые полгода мы росли быстрее рынка. Особенно хорошо продавались Polo. Это не самая свежая модель – ей исполняется девятый год, но благодаря своей надежности и экономичности она пользуется спросом среди крупных клиентов – такси и каршеринга. Другой наш драйвер — внедорожники, как мы говорим, «три Т». Tiguan — безусловно, наш хит. Teramont – семиместный внедорожник, совсем новый для нас сегмент, но тоже с успехом продается. И, наконец, Touareg, третье поколение которого мы только что привезли в Россию. Эти машины, пожалуй, лучшее, что сейчас есть в концерне. Но продукт — лишь половина успеха бренда. Вторая — люди. Я встречался с дилерами несколько раз на круглых столах, и мне удалось посетить около 40 партнеров бренда за первые шесть месяцев. Они произвели хорошее впечатление, равно как и команда головного офиса.

– Рассчитываете ли сохранить динамику во втором полугодии? Эксперты прогнозируют замедление роста рынка.

– Наша доля на рынке легковых автомобилей 6,1%. Мы рассчитываем ее сохранить.

– То есть ваши темпы будут замедляться вслед за рынком?

– В первом полугодии рынок вырос на 17%, мы росли быстрее. Рассчитываем быть быстрее и во втором полугодии. Но в России — а Volkswagen мое четвертое место работы здесь – я понял одно. Прогнозы делать — очень неблагодарное дело. Я рад, что есть эксперты, которые знают, что нас ждет в будущем. Мы готовы и к ускорению, и к замедлению роста. Но вообще, я считаю правильным фокусироваться на качестве, а не на количестве. Потому что качество зависит от нас, а рынок — нет. Но цель Volkswagen — показать себя лучше, чем конкуренты.

–Многие бренды жаловались на снижение продаж из-за чемпионата мира по футболу. Стали ли в июне – июле меньше покупать VW?

– Чемпионат мира — великолепное мероприятие для России, тот позитив, которого все ждали. Я сам ходил на матчи, болел и за свою команду (сборную Дании. — Прим. ред.), и за российскую сборную. Резкого уменьшения продаж мы не видим. Если и было какое-то сокращение в первые недели июля, то во второй половине месяца продажи выровнялись, так что это было не смертельно для нас.

– В Петербурге прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. В чем отличия от предыдущего поколения?

– Стоимость начинается от 3,4 млн рублей в базовой модификации — до 6 млн рублей. Средняя цена, по нашим расчетам, будет около 4,5 млн рублей. Можно сказать, что у автомобиля есть две основные версии, мы их называем «Король асфальта» и «Царь бездорожья», но комбинация тоже возможна. Среди инноваций, например, система помощи водителю при движении в темное время суток Night Vision: она регистрирует с помощью тепловизора инфракрасное излучение, исходящее от людей и животных. Система Roadwork Lane Assist позволяет управлять автомобилем в полуавтоматическом режиме, при этом она способна удерживать автомобиль в пределах полосы, ускоряться и замедляться на скорости до 60 км/ч, что удобно в городских условиях. Еще есть, например, система подруливания задних колес, система компенсации кренов, светодиодные матричные передние фары IQ.Light с интерактивным управлением с помощью камеры, а также проекция данных на лобовое стекло.

– Какие еще новинки представит компания?

– Уже в сентябре мы представим обновленный Golf. Это большая радость лично для меня, поскольку Golf – мой любимый автомобиль, где по эргономике – все на месте Через две недели на выставке ММАС-2018 мы покажем новую спецверсию Tiguan, но подробности пока держим в секрете. Также мы продемонстрируем электрокар Volkswagen I.D. Если раньше мы брали наши традиционные модели и ставили в них электродвигатели, то теперь это электрический автомобиль, созданный с нуля.

– Планирует ли Volkswagen повышение цен из-за ослабления рубля?

– Летом мы повысили цены на модельный ряд на 2%, но это повышение произошло до скачка курса на прошлой неделе. В автомобильной отрасли все производители, включая Volkswagen, ориентируются не только на курс рубля, но и на мировые цены на сырьё, например, на нефть, металлы. И в конечном счете, изменение цены на любом рынке, включая российский, определяет соотношение спроса и предложения – на него мы и будем ориентироваться.

– Какие у компании планы по развитию дилерской сети в России? Будете ли искать новых партнеров в Петербурге?

– Сильно увеличивать количество дилеров не планируем. Через полгода, может быть, их будет чуть больше, может быть, чуть меньше. Если мы решим искать нового партнера в Петербурге, об этом будет объявлено открыто, чтобы все желающие смогли поучаствовать и сделать нам свои предложения. Но здесь для меня тоже важно качество, а не количество. Сейчас запущена программа обновления. Мы открываем так называемые Digital-салоны, где нет стандартных переговорных столов, сотрудники используют планшеты и другие мультимедиа для демонстрации продукта. И процесс покупки стал более интерактивным. В России уже работает 22 салона в Digital-формате, в Петербурге два. Но жестких планов нет и здесь. Это решение дилера: мы приветствуем инициативы, но заставлять вкладываться в обновление мы не можем.

– Может быть, будут бонусы для тех, кто решится инвестировать?

– Для пилотных проектов они были, сейчас нет. Те, кто инвестирует, делает это осознанно, поскольку знает, что их вложения окупятся и дадут им конкурентные преимущества.

– Какова долгосрочная стратегия у Volkswagen на российском рынке?

– Я, конечно, хотел бы долю рынка Lada, но это мечта. Если оценивать ситуацию более реалистично, я бы хотел, чтобы через пять лет у нас было 8%. Многое будет зависеть от наших конкурентов. Корейцы себя сейчас очень неплохо показывают, и мы за ними внимательно следим.

– В топ-20 продаваемых машин в России по итогам 2017 года две модели Volkswagen – Polo и Tiguan. У каких машин марки есть потенциал войти в этот перечень?

– Polo и Tiguan – это наши самые массовые модели. Мы надеемся, что они еще долго будут успешны. Остальной модельный ряд — скорее, нишевые продукты, но в своих нишах они показывают отличные результаты.

– За что в России любят/уважают Volkswagen? Можете ли вы сравнить целевую аудиторию в нашей стране, к примеру, с Германией, США?

– Думаю, целевая аудитория не сильно отличается от Европы и Америки. Это то, что называется «средний класс». Наши автомобили ценят за технологии, надежность, гибкие комплектации. Также мы сильны в сегменте внедорожников, которые очень популярны в России и США (в Европе самая продаваемая модель легковой машины – Volkswagen Golf. — Прим. ред.).

– Раньше вы управляли брендом Volkswagen в Ирландии. В чем отличие западного авторынка от российского?

– Работа в России — это постоянные качели, очень сложно прогнозировать, как будет развиваться рынок, и нужна смелость, чтобы делать здесь инвестиции. Когда я был в Ирландии, я говорил коллегам, что они – самая восточная страна Западной Европы. Потому что в Западной Европе важно просто делать бизнес, а в Восточной особенно важно, с кем делать. Россия в этом смысле похожа на Ирландию.

– Вы уже упомянули, что ваша любимая модель это Golf. Но о какой машине вы мечтаете – может быть, хотели бы видеть в своем гараже какую-то ретромодель?

– Грузовик? Porsche ? (Смеется.) У меня в офисе есть картины — семь моделей Golf. Та эволюция, которую Volkswagen прошёл в компакт-классе. Было бы здорово иметь все эти автомобили, весь исторический ряд, на каждый день недели, чтобы менять как носки. (Смеется.)

Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»