Как раскулачивали генерала ФСО. Геннадий Лопырев остался без копейки

В Петербурге суд подчистую конфисковал имущество приговоренного за взятку генерал-лейтенанта ФСО Геннадия Лопырева, его жены, сына, невестки и знакомых.

Геннадий Лопырев//Сергей Савостьянов/ТАСС

В Санкт-Петербургский городской суд 16 августа поступила кассационная жалоба членов семьи Лопырева на решение изъять в доход государства денежные средства и имущество, приобретенные за время службы генерала с 2002 года. Дома, квартиры, участки на полмиллиарда рублей кратно превысили семейный заработок.

Знаменский гарнизонный военный суд в Краснодаре 16 ноября 2017 года вынес Лопыреву приговор за получение взяток на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. В должности руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерал-лейтенант требовал от подрядчиков по госконтрактам взятки за приемку работ и продолжение сотрудничества. На третьих лиц оформлялись банковские карты, их передавали Лопыреву. Также представители подрядчиков оплачивали коммунальные услуги для генеральской квартиры. Лопырев с супругой приобретал дорогую одежду, аксессуары, лекарства, косметику, топливо, снимал наличные. Генерала приговорили к десяти годам колонии и штрафу 150 млн рублей, апелляционная инстанция незначительно снизила наказание.

Знаменский военсуд для взыскания штрафа частично сохранил арест на счета в банках, но вернул имущество родственникам. По делу они не привлекались, богатства нажили до совершения Лопыревым преступления, поэтому конфискация не могла состояться.

Но попутно с судебным процессом была запущена еще одна процедура, цивильная. Ее предусматривает Федеральный закон о контроле за расходами (№ 230-ФЗ от 20 декабря 2012 года). Смысл проверки сводится к сличению заработка госслужащего и его семьи с крупными покупками.

Службу охраны на Кавказе ФСО Лопырев возглавлял с 2002-го. Уволили его осенью 2016-го после возбуждения уголовного дела.

Под имущественную проверку Генпрокуратуры попали собственно Геннадий Лопырев, его супруга Александра Ивановна, сын Александр и невестка, а также знакомые семьи Тозлян, Дорофеев, Маркарян и Николенко. На них тоже оформлялось имущество, имевшее отношение к генералу.

Совокупный доход Лопырева и членов его семьи с 2002 года по 2016-й составил 96 млн рублей. Из них зарплата генерала составила 46 млн, почти столько же заработал его сын в «РЖД Строй».

«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн рублей. Общая стоимость нажитого Геннадием Лопыревым и его близкими родственниками имущества превысила 542 млн рублей», – посчитала Генпрокуратура.

Пятикратная разница между зарплатой и нажитым, по мнению ведомства, весьма условна и может быть значительно выше, так как Лопыревы «умышленно искажали стоимость дорогостоящего имущества в договорах купли-продажи».

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь подал иск в Приморский районный суд Петербурга, по месту регистрации Лопыревых. Первое решение, вынесенное в феврале 2018 года, было оспорено.

Санкт-Петербургский горсуд 20 июня утвердил обращение имущества в доход государства. У Лопыревых конфисковали:

- 5 квартир общей кадастровой стоимостью 140 млн рублей;



– 4 жилых дома на 136 млн рублей;



– 5 земельных участков кадастровой стоимостью 28 млн рублей;



– 4 нежилых помещения кадастровой стоимостью 12 млн;



– 5 гаражей на сумму 7,6 млн;



– 4 автомобиля на 8 млн.

Кроме имущества на 330 млн рублей в доход государства должны поступить 86 млн рублей, 383 тысячи долларов (25,6 млн), 1 млн 56 тыс. евро (82 млн). В эквиваленте по сегодняшним валютным курсам это 194 млн рублей.

Первая сомнительная сделка Лопыревыми была осуществлена в декабре 2005 года. Сын, которому тогда было 22 года, стал собственником квартиры за 24 млн рублей, при этом он лично заработал за год только 8 тысяч рублей.

Пик семейного обогащения пришелся на 2015 – 2016 годы. В этот период зафиксированы сделки по покупке жилых домов за 74 млн и 50 млн рублей (оба записаны на фиктивных владельцев Тозляна и Дорофеева), трех нежилых зданий на 12 млн, земли на 22 млн и автомобилей Land Rover, оформленного на сына, и Porsche Cayenne, закрепленного за невесткой. Выходить замуж за генеральского сына – чревато. Теперь невестка потеряла Porsche, так как задекларированного дохода не имела, а утверждение о собственных накоплениях документально подтвердить не смогла. Суд сделал вывод, что автомобиль приобретен на капитал Лопыревых, который, в свою очередь, имеет незаконное происхождение.

В попытке спасти нажитое Лопыревы утверждали, что капитал ими накоплен еще с 1990-х годов, когда администрация Курортного района якобы выдавала семье земельные участки и будто бы впоследствии они были проданы генералом. Но документального подтверждения предоставить не смогли.

Как следует из решения суда, Геннадий Лопырев не жил на зарплату. Он ею вообще не пользовался:

«Заработная плата Лопырева поступала на лицевой счет в ВТБ 24. Как следует из выписки по лицевому счету, начиная с 2008 года поступающие денежные средства переводились банком во вклад и Лопыревым не использовались».

Подставные владельцы богатств не возражали против конфискации. По их словам, они никогда не пользовались оформленной на них элитной недвижимостью, она фактически принадлежала генералу.

Геннадий Лопырев и его супруга, как установил суд, и сами не владели точной информацией о принадлежащем им имуществе и размере денежных вкладов, «поданные ими сведения… носили приблизительный характер».

Семья генерала категорически не согласна с изъятием всего того, что нажито за карьеру в ФСО. Супруга, сын и невестка 16 августа подали кассационную жалобу. К рассмотрению она еще не назначена.

Ранее по федеральному закону о контроле расходов без имущества остались экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и полковник МВД Дмитрий Захарченко. Их автопарк Росимущество выставило на торги.

Геннадию Лопыреву 64 года. В 1980-х работал в КГБ Сестрорецка, комендантом Таврического дворца. Был хорошо знаком с будущим руководителем ФСО России Евгением Муровым. В 1990-х Лопырев стал заместителем начальника ФСО в Петербурге и сблизился с Евгением Муровым, занимавшим ту же должность в региональной ФСБ. После того как Владимир Путин в 2000-м стал президентом, Муров возглавил ФСО, а Лопырев пошел на повышение в госохрану Северо-Запада, после чего стал руководителем Службы охраны на Кавказе ФСО. Под его контроль попали подготовка к Олимпиаде-2014 и сопутствующие с ней госконтракты на строительство объектов.

Внешне Геннадий Лопырев вел скромный образ жизни. После его задержания в 2016 году «Фонтанка» пыталась найти сокровища, но увидела только трехкомнатную квартиру на Комендантском проспекте, жилье в Сочи и 20 соток в поселке Ивановка Домодедовского района.

Евгений Муров написал рапорт на увольнение в мае 2016 года. Лопырева задержали через полгода. Еще один генерал-лейтенант ФСО из команды Мурова, руководитель Службы инженерно-технического обеспечения Игорь Васильев, продержался в должности чуть дольше, но тоже был уволен и привлечен в качестве обвиняемого по делу о хищениях на резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»