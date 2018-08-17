В Автово загорелся экскурсионный автобус с туристами

Экскурсионную поездку прервал вспыхнувший мотор автобуса в Кировском районе Петербурга днем 17 августа. Помощь пожарных не потребовалась, пламя победили с помощью огнетушителя.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, заявка о возгорании автобуса Yutong у 75-го дома на проспекте Стачек поступила около половины первого. Пламя охватило моторный отсек транспортного средства. В момент появления дыма автобус ехал по экскурсионному маршруту, в нём находился 41 человек.

Туристов вывели на улицу. С пламенем справились до приезда пожарных.