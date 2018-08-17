ФОМ: Рейтинг российской власти перестал падать

Электоральная поддержка президента России прошла пиковое падение начала августа, когда она составляла 45%, и уже к середине месяца прибавила один процент.

Как сообщается в исследовании Фонда «Общественное мнение», итоги которого опубликованы 17 августа, выросло и число россиян, которые доверяют президенту. Сейчас их насчитывается 60%, тогда как в начале августа их число исчислялось 58% (в июне – 75%). Кроме того, 63% положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту главы государства, хотя в начале лета их было 75%.

Остановилось и падение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. Так, главе кабинета министров доверяют 26% россиян, а положительную оценку его работе дали 27% опрошенных. В начале августа эти показатели были на несколько процентов ниже.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» также вырос на несколько процентов, до 34%.

Напомним, что снижение поддержки власти было зафиксировано в конце июля на фоне новостей о пенсионной реформе и росте цен на бензин. Так, согласно опросу ФОМ, рейтинг Владимира Путина упал до 45%, что случалось лишь однажды – в 2013 году.

Фонд «Общественное мнение» – некоммерческая организация, основным заказчиком и потребителем ее социологических исследований является администрация президента.