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Власть
17.08.2018 14:27
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ФОМ: Рейтинг российской власти перестал падать

Электоральная поддержка президента России прошла пиковое падение начала августа, когда она составляла 45%, и уже к середине месяца прибавила один процент. 

Как сообщается в исследовании Фонда «Общественное мнение», итоги которого опубликованы 17 августа, выросло и число россиян, которые доверяют президенту. Сейчас их насчитывается 60%, тогда как в начале августа их число исчислялось 58% (в июне – 75%). Кроме того, 63% положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту главы государства, хотя в начале лета их было 75%. 

Остановилось и падение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. Так, главе кабинета министров доверяют 26% россиян, а положительную оценку его работе дали 27% опрошенных. В начале августа эти показатели были на несколько процентов ниже. 

Электоральный рейтинг партии  «Единая Россия» также вырос на несколько процентов, до 34%.

Напомним, что снижение поддержки власти было зафиксировано в конце июля на фоне новостей о пенсионной реформе и росте цен на бензин. Так, согласно опросу ФОМ, рейтинг Владимира Путина упал до 45%, что случалось лишь однажды – в 2013 году. 

Фонд «Общественное мнение» – некоммерческая организация, основным заказчиком и потребителем ее социологических исследований является администрация президента.

 

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