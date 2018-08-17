Напарником Су-57 станет МиГ-41

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» ведет работы над созданием истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.

«Нет, это не мифический проект, проект для «МиГа» давнишний, сейчас под эгидой ОАК мы ведем интенсивно эти работы и в скором времени уже общественности их представим», — сказал топ-менеджер.

В России компанией «Сухой» создан истребитель пятого поколения Су-57. Первый полет самолет совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийной закупки таких истребителей. Всего в ближайшие годы ВКС должны получить 12 единиц Су-57.

В декабре 2018 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.