В финской Савонлинне строители откопали скелеты русских времён Северной войны

В финском городе Савонлинна во время строительства коммунально-инженерных сетей нашли скелеты восьми человек. Об этом 17 августа сообщает Yle.

Строители были шокированы находкой, подумав, что наткнулись на захоронение жертв убийства, и тут же вызвали полицию. Однако позже выяснилось, что останки покоятся в земле пару сотен лет.

Главный археолог региона Мартти Копонен полагает, что, вероятно, они принадлежат русским, которые в XVIII веке участвовали в штурме городской крепости. Тогда она называлась Нейшлот, а сейчас носит название Олавинлинна.

Эти люди, по словам Копонена, погибли во время Северной войны (1700 — 1721). В июне 1714 года петровские войска осадили крепость, в июле после мощной артиллерийской бомбардировки они взяли Нейшлот, шведы вынуждены были сдаться. Однако крепость отошла обратно Швеции по условиям мирного договора 1721 года, но ненадолго — после новой войны и Абоского мира русские вернули её.

Вместе с останками было обнаружено три нательных креста, именно они указывают на национальную принадлежность. Все находки будут переданы Музейному ведомству для более подробного изучения.