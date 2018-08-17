В финской Савонлинне строители откопали скелеты русских времён Северной войны
В финском городе Савонлинна во время строительства коммунально-инженерных сетей нашли скелеты восьми человек. Об этом 17 августа сообщает Yle.
Строители были шокированы находкой, подумав, что наткнулись на захоронение жертв убийства, и тут же вызвали полицию. Однако позже выяснилось, что останки покоятся в земле пару сотен лет.
Главный археолог региона Мартти Копонен полагает, что, вероятно, они принадлежат русским, которые в XVIII веке участвовали в штурме городской крепости. Тогда она называлась Нейшлот, а сейчас носит название Олавинлинна.
Эти люди, по словам Копонена, погибли во время Северной войны (1700 — 1721). В июне 1714 года петровские войска осадили крепость, в июле после мощной артиллерийской бомбардировки они взяли Нейшлот, шведы вынуждены были сдаться. Однако крепость отошла обратно Швеции по условиям мирного договора 1721 года, но ненадолго — после новой войны и Абоского мира русские вернули её.
Вместе с останками было обнаружено три нательных креста, именно они указывают на национальную принадлежность. Все находки будут переданы Музейному ведомству для более подробного изучения.
#Olavinlinna 'n läheltä löytyi 1700-luvulta peräisin olevia ihmisen luita #Savonlinna https://t.co/CkQA8BZAFv— Jaana Prada (@JaanaPrada) 17 августа 2018 г.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.