Глава «Газпрома» Миллер: Это триумфальная победа «Зенита». Такого Европа еще не видела

Глава генерального спонсора и владельца футбольного клуба «Зенит» компании «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу петербургской команды над минским «Динамо» со счетом 8:1 в Лиге Европы.

«Да, это триумфальная победа «Зенита», Сергея Семака – из серии «великие игры УЕФА». Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! «Зенит» – чемпион!» – цитируют главу «Газпрома».

Напомним, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Минске «Зенит» проиграл «Динамо» 0:4. Для прохождения в следующий этап турнира сине-бело-голубым нужно было забивать минимум пять. В итоге «Зенит» перевыполнил норму: матч завершился со счетом 8:1, притом что при счете 2:0 был удален полузащитник Леандро Паредес и петербуржцы доигрывали в меньшинстве.

В раунде плей-офф Лиги Европы, который станет последним перед групповым этапом, «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде». Первый матч пройдет 23 августа в Петербурге, ответная встреча – 30 августа в Молде (Норвегия). Ближайшую встречу сине-бело-голубые сыграют в чемпионате Российской премьер-лиги против «Урала» 19 августа в Петербурге.