МИД РФ направил США ноту протеста

МИД РФ направил США ноту протеста, внешнеполитическое ведомство по этому поводу сделало 17 августа специальное заявление

"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту.

К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН. Генеральному секретарю Организации 18 мая с.г. передано соответствующее Сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в нём.

Напомним, 26 марта 2018 США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле, это решение связали с якобы отравлением в британском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российским нервно-паралитическим газом "Новичок". Россия ответила зеркально – в частности, прекратило работу генконсульство США в Петербурге, что вызвало недовольство Вашингтона.