«Зенит» поприветствовал следующего соперника в Лиге Европы кадром из «Пилы»: «Давай сыграем в игру»

«Зенит» в Твиттере поприветствовал норвежский «Мольде», соперника по раунду плей-офф Лиги Европы. На англоязычной странице клуба появилась запись, на которой изображен кадр из фильма «Пила» со слоганом киноленты Let’s play a game («Давай сыграем в игру»).

Первый матч с «Мольде» сине-бело-голубые проведут дома 23 августа. Ответная встреча состоится 30 августа.

Накануне «Зенит» разгромил минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1, игру в Минске зенитовцы проиграли со счетом 0:4.