В Екатеринбурге дама за рулём перепутала педали и на полной скорости влетела в остановку. Пострадали два человека

Иномарка вылетела с проезжей части на остановку в столице Урала утром 17 августа. Красный Nissan въехал в толпу пешеходов, два человека пострадали.

Как пишет местное издание E1.RU, происшествие произошло у Южного автовокзала. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Nissan перепутала педали, – машина сначала столкнулась с другим автомобилем, затем её вынесло на тротуар. Под колёсами оказались два пешехода, одного из них госпитализировали с ранением головы, другого — с травмой ноги.

«За рулём была женщина лет 40. Она встретила мать на автовокзале и начала трогаться с места, резко нажала на газ и врезалась во впереди стоящую машину, а потом её вынесло на дорогу, она переключила на задний ход, резко нажала на газ и сбила всех, кто не успел убежать. Кто-то шёл и не видел со спины, что машина летит на них. Все просто закричали. Движения были резкими и непредсказуемыми. Затормозила машину только урна. Самое ужасное, что машина пятилась с огромной скоростью! Кто успел, тот разбежался», — рассказала свидетельница произошедшего Юлия.