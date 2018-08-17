С начала года в РФ заблокированы 88 сайтов о руфинге и зацепинге. Роскомнадзор считает экстрим «скрытой формой суицидального поведения»

Социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг Youtube ограничили доступ к 88 страницам об экстремальных занятиях на основании судебных решений и требований Роскомнадзора.

Как 17 августа сообщает надзорное ведомство, блокировке подверглась информация о проезде на транспорте в непредназначенных для этого местах и о проникновении на закрытые высотные объекты.

Роскомнадзор уверен, что субкультуры руфинга и зацепинга могут быть «скрытыми формами суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».

Напомним, что группы о руфинге и зацепинге в России относятся к так называемым «группам смерти». Летом 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия склонению подростков к суициду, согласно которому три года можно получить за привлечение детей к опасным для жизни занятиям.