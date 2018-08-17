Власти Финляндии ничего не знают о каждом втором просителе убежища

В Финляндии просители убежища, которые обращаются в Иммиграционную службу, как правило, не имеют никаких документов, и власти не могут достоверно выяснить личность каждого второго иностранца, который хочет получить статус беженца. Об этом 17 августа сообщает Yle.

По словам представителей Иммиграционной службы, нередки и случаи, когда просители убежища сознательно уничтожают документы, чтобы скрыть свое истинное имя. Документы не предъявляются также в надежде, что в случае возможного отказа в убежище депортация на родину будет технически невозможна.

Тем не менее власти Финляндии по сравнению с несколькими годами ранее лучше справляются с идентификацией. Так, в 2015 году смогли достоверно установить личность только каждого пятого просителя убежища, в прошлом году этот показатель вырос до 48%, а в этом году – до 60%.

Всего с 2015 по 2018 год в Финляндию прибыло около 32 тысяч просителей убежища, личность которых не могли достоверно выяснить на первом собеседовании. В 2018 году ходатайство в Иммиграционную службу о статусе беженца подали 1300 иностранцев, о 520 из них нет чёткой информации.