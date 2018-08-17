Больше 50 тонн рыбы и мяса исчезли со складов в Петербурге на клонированной синей фуре

В Петербурге за три дня исчезли десятки тонн лосося, говядины и субпродуктов. Оптовики грешат на синюю фуру с поддельными номерами, найденную на бирже грузоперевозок.

Как рассказал 17 августа «Фонтанке» владелец похищенной рыбы, товар он загрузил со склада на проспекте 9 Января в Volvo днем 15 августа, через два часа машина должна была оказаться возле товарного вагона. Водитель не объявился, на телефон не отвечал, тогда бизнесмен позвонил в полицию. Заявление о краже 25 тонн лосося ушло в 72 отдел полиции Фрунзенского района, но номера грузовика приметного цвета знают и в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как выяснилось позже, «затариваться» водитель начал как минимум 13 августа. Со склада на Волхонском шоссе в кузове той же машины в неизвестном направлении уехало 20 тонн говядины. На следующий день с территории «Елизаровского хладокомбината» она увезла 10 тонн печени.

Все владельцы грузов нашли водителя через сайт Ati.su — это биржа грузоперевозок, где можно разместить информацию о свободной машине или необходимости отправить товар. Перевозить груз в случаях с Volvo требовалось внутри города.

Номера машины, которые засветились на камерах видеонаблюдения, когда груженная лососиной фура 15 августа ехала со склада в сторону Колпино, найти вора не помогли. Точно такой же автомобиль работает в грузоперевозках в Пермском крае. Водитель, который регулярно сидит за рулем этой Volvo, рассказал «Фонтанке», что в Петербурге действительно бывает, находится здесь и сейчас. Машина принадлежит пермскому предпринимателю и ездит только на дальние расстояния – в Северную столицу и Екатеринбург. История с клоном водителю известна, раньше журналистов с ним связывалась полиция.