ФСБ пришла с обыском к борцу с мусорным полигоном в Волоколамске

Оперативники ФСБ с разрешением на обыск пришли к организатору митингов против полигона «Ядрово» в Волоколамске. Артем Любимов считает, что именно акции протеста — настоящая причина интереса органов госбезопасности.

Об обыске ФСБ сообщает 17 августа «Медуза». Накануне стало известно, что против активиста возбудили дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства). Как считает следствие, Любимов является гражданином США, однако не уведомил об этом миграционную службу.

Сам противник полигона отрицает наличие американского гражданства. Он считает, что ФСБ подделала справку из посольства США, ставшую причиной возбуждения уголовного дела.

В начале апреля 2018 года «Фонтанка» сообщила о том, что один из борцов с «Ядрово» получил 15 суток ареста. Его задержали после жалоб некоего очевидца на то, что Артем Любимов организует беспорядки во время митинга.