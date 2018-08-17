Marca: "Зенит" совершил настоящий мужской поступок

Испанская газета Marca 17 августа назвала выход "Зенита" в четвертый отборочный раунд Лиги Европы "настоящим мужским поступком".

"Настоящий мужской поступок "Зенита": отыгрались со счета 0:4 с одним удаленным игроком, в дополнительное время и без зрителей!" – пишет Marca в заметке на своем интернет-ресурсе.

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре. Накануне в ответной игре третьего раунда сине-бело-голубые на домашнем поле обыграли минское "Динамо" со счетом 8:1.

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа.