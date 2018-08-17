Военный парад в Вашингтоне отложили на неопределенный срок

Военный парад в Вашингтоне, который планировалось провести в ноябре по указанию президента США Дональда Трампа, перенесли.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters 17 августа. Новая дата проведения не называется, однако состоится мероприятие не раньше, чем в следующем году. «Мы первоначально нацелились на 10 ноября 2018 года, но теперь согласились изучить возможности в 2019 году», — заявил представитель Пентагона.

По словам источника агентства, что именно стало причиной отсрочки, точно не известно. В то же время, отмечает он, это может быть связано с возросшей стоимостью парада. По имеющейся информации, мероприятие может обойтись бюджету в более чем 90 миллионов долларов, что многократно превышает первоначальные оценки. Смета еще не утверждена, и сумма может быть даже увеличена.

Ранее сообщалось, что парад обойдется примерно в 12 миллионов долларов. Это практически столько же, сколько было сэкономлено на отмене учений с Южной Кореей, которые Трамп называл чрезвычайно дорогими. По другим оценкам, расходы могли достичь 30 миллионов.

Трамп в конце января поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне, похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Планировалось, что военная техника пройдет от Белого дома до Капитолия. Проведение парада собирались приурочить к 100-летию окончания Первой мировой войны (11 ноября 1918 года).