Тела погибших в Таджикистане российских альпинистов отправили в Россию

Утром 17 августа рейс авиакомпании «Сомон-Эйр» вылетел из среднеазиатской республики в Москву, чтобы доставить на родину тела всех трех погибших при жесткой посадке МИ-8 на Памире. Кроме того, на этом же самолете в Россию направляются двое пострадавших.

В реанимации города Душанбе остаются 4 альпиниста, включая петербурженку Татьяну Горбатюк, которая получила серьезную травму головы. Состояние женщины по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Медики отмечают, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика, а их состояние улучшается. Об этом 17 августа сообщает посольство России в Таджикистане.

Вертолёт Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек 12 августа. На его борту находились 15 альпинистов из России, Белоруссии и Испании, которые возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони. Трое альпинистов и двое членов экипажа погибли.