Подросток из Австралии взломал серверы Apple

Австралийский школьник из Мельбурна взломал серверы Apple, скачал 90 Гб защищенных файлов и получил доступ к счетам клиентов, сообщило австралийское издание The Age со ссылкой на адвоката подростка.

«По словам адвоката школьника, подросток, имя которого нельзя назвать по юридическим причинам, несколько раз подключался к системам компании из своего загородного дома. В четверг суд по делам несовершеннолетних установил, что он скачал 90 Гб защищенных файлов и получил доступ к счетам клиентов», —сообщило издание.

16-летний школьник взломал серверы Apple, потому что является большим поклонником компании, уточнили в издании.

Reuters со ссылкой на представителей Apple сообщило о том, что данные клиентов после взлома не скомпрометированы. После обыска в доме подростка были изъяты два ноутбука, мобильный телефон и жесткий диск. Конфиденциальные документы были сохранены в папке под названием «hacky hack hack».