Visa потребовала устанавливать в России банкоматы, в которые не нужно вставлять карту

Американская платежная система Visa потребовала, чтобы все российские банкоматы, устанавливаемые после 18 апреля 2020 года, могли работать с бесконтактными картами и устройствами.

Как рассказал "Ведомостям" гендиректор компании Альфред Келли-младший, за два года доля бесконтактных операций в России выросла с 2% до 42%. И теперь развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa.

Накануне Генбанк, который последним выпускал и обслуживал карты Visa и MasterCard на территории Крыма, заявил о прекращении работы с ними и переводе клиентов на российскую платежную систему "Мир". На неё же перевели и всех бюджетников по всей России.