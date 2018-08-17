В Австрии недовольны приездом Путина на свадьбу главы МИД

Австрийские политологи предупреждают о политических рисках, а налогоплательщики и оппозиция считают, сколько потратят из казны республики на безопасность Путина.

«Этот визит [Владимира Путина] возбуждает подозрение, что Австрия является троянским конем России в ЕС», – цитирует 17 августа Deutsche Welle известного австрийского политолога Герхарда Манготта.

Он предупреждает, что приезд Путина на свадьбу одного из топ-политиков страны дает российскому лидеру возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции на международной арене.

Оппозиционная партия «Список Пильца» предлагает посчитать, сколько республика потратит на кратковременный визит российского лидера. При этом политическая сила указывает, что такие близкие отношения между президентом России и министром иностранных дел Австрии говорят о восприятии их страны как посредника.

Представитель управления полиции Штирии Франц Грундних подтвердил, что во время приезда Путина будут приняты особые меры безопасности. Например, российского лидера будут охранять несколько сотен полицейских и сотрудников подразделения специального назначения «Кобра». Однако Грундних указывает, что это обычная практика при приезде главы иностранного государства. Все затраты возьмет на себя министерство иностранных дел республики. При этом австрийские СМИ подсчитали, что во время прошлого визита Путина было потрачено 423 тысячи евро.

Напомним, что 18 августа состоится свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приглашение на торжество Владимир Путин получил во время своего последнего визита в Вену. Путин согласился заехать на свадьбу по пути на переговоры в Германии.