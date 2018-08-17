В ЖК «Москва» завершаются кровельные работы

Setl City

Кровельные работы в ЖК бизнес-класса «Москва», который Setl City возводит в Московском районе Петербурга, перешли в финальную стадию.

Параллельно специалисты монтируют окна и навесной вентилируемый фасад во всех секциях дома.

Практически полностью готовы внутренние инженерные системы, заканчиваются работы по присоединению наружных сетей водоснабжения. Setl City приступает к работам по благоустройству двора. Так, будут полностью оборудованы площадка для отдыха взрослых и детская площадка – на ней установят яркие качалки на пружине, песочницу, ворота для мини-футбола. После окончания строительных работ во дворе дома высадят кизильник, японскую спирею, оформят газоны и цветники.

Проектом жилого комплекса предусмотрен встроенный двухэтажный детский сад, рассчитанный на 50 малышей. Для детского сада будут смонтированы три игровых площадки с песочницей, качалками, и теневыми навесами, а также благоустроена спортивная зона с гимнастическим комплексом.

ЖК «Москва» располагается у площади Победы, неподалеку от выезда на Московский проспект и Пулковское шоссе. Метро «Московская» – в 7 минутах ходьбы. Несколько минут займет дорога до парка Городов-Героев.

Проект ЖК «Москва» выполнен в стилистике сталинской архитектуры, благодаря чему комплекс органично впишется в существующую застройку Московского проспекта. В ЖК представлен большой выбор планировочных решений: от однокомнатных до четырехкомнатных квартир с панорамными окнами и отличным видом на архитектурный ансамбль площади Победы. В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" - застройщик ООО "Сэтл Сити", https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations