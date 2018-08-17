На Алтае аварийно сел вертолёт

Экскурсионный вертолет Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа" аварийно сел в Республике Алтай накануне, никто не пострадал, организована доследственная проверка. Об этом 17 августа сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 августа около 11 часов местного времени в Чемальском районе Республики Алтай в связи со срабатыванием аварийной сигнализации в 4,5 километрах от села Еланда совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа", осуществлявший экскурсионный полет.

"На борту находилось 13 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило", — уточняют в ведомстве.