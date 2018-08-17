Петербургская пенсионерка получит 50 тысяч компенсации после нападения овчарки. А чихуа-хуа уже не вернуть

Красносельский районный суд поставил точку в деле прошлогоднего нападения овчарки на пожилую женщину и ее чихуа-хуа. Петербурженке выплатят компенсацию морального вреда, который был оценен в 50 тысяч рублей, сообщает горпрокуратура 17 августа.

В июле 2017 года пенсионерка гуляла с внучкой и декоративной собачкой на улице. В это же время на улицу свою овчарку без намордника вывела местная жительница. Агрессивный пес напал на маленького чихуа-хуа, пожилая женщина попыталась защитить своего питомца, однако сама стала жертвой овчарки — была покусана. Чихуа-хуа спасти не удалось — животное погибло.

Последующее судебное разбирательство закончилось не в пользу владелицы овчарки. Она попыталась обжаловать решение, но судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила его без изменения. Петербурженка заплатит за агрессию своего питомца 50 тысяч рублей.