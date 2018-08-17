Диссертационный совет, где защитили докторскую о власовцах, приостановит работу

Диссертационный совет на базе Санкт-Петербургского института истории РАН, где весной 2016 года была защищена докторская работа о власовцах, приостановит работу. Пауза начнётся в ноябре 2018 года и продлится полгода.

Такой вывод можно сделать из новости, размещённой на сайте совета. Защита работы Фатимы Озовой, запланированной на 6 ноября 2018 года, не состоится, информируют учёные.

Причина ситуации — рекомендация Высшей аттестационной комиссии (ВАК) от 19 июня 2018 года. В ней ВАК потребовала на полгода приостановить деятельность диссертационных советов, «не обеспечивших на 31 декабря 2017 года соответствие членов установленным критериальным требованиям к результативности научной деятельности более чем на 35%». «Критериальные требования», в свою очередь, появились ещё в 2015 году. В них, например, значится, что члены диссовета должны в течение пяти лет до трёх раз опубликоваться в журналах с международным индексом цитирования, пять раз — в отечественных изданиях под грифом ВАК. Для отдельных специальностей установлены требования по числу опубликованных монографий.

В диссертационном совете на базе Санкт-Петербургского института истории РАН в марте 2016 года защитил свою докторскую Кирилл Александров. Работа «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 гг.» посвящена кадровому составу власовской армии. На защиту явились многочисленные активисты, которые предположили, что Александров оправдывает предателей и призывает «к развязыванию агрессивной войны». Несмотря на это, степень историку присудили. Но в октябре 2017-го Минобрнауки отменило это решение.

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