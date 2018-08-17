Группа «Эталон» запустила сайт своего Производственного блока

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» запустила новый корпоративный сайт своего Производственного блока – компании «ЭталонСтрой», которая объединяет все производственные, строительные и сервисные активы Группы.

Электронный ресурс доступен по адресу http://etalonstroy.com/.

«Группа «Эталон» продолжает повышать качество сервиса и услуг для наших клиентов и партнеров. При работе над новым сайтом мы постарались создать удобный инструмент, который бы позволил пользователям легко находить информацию о структуре компании, ее проектах и основных направлениях работы», – отметил генеральный директор ООО «ЭталонСтрой» Максим Берлович.

Сайт Производственного блока Группы «Эталон» адаптивный, обладает продуманной структурой и удобной навигацией, а дизайн ресурса отличается лаконичностью и легкостью.

ООО «ЭталонСтрой» – головная компания Производственного блока Группы «Эталон». С 2017 года консолидирует активы и развивает все производственные и сервисные бизнесы холдинга. Компании, входящие в состав ООО «ЭталонСтрой», оказывают услуги по проектированию, производству материалов, подрядному строительству и эксплуатации как для нужд Группы «Эталон», так и для внешних заказчиков и партнеров.

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