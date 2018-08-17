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Бизнес
17.08.2018 11:51
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Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-июле 2018 года составил 10 054 894 человека, что на 11% превышает результат за аналогичный период 2017 года, сообщает его оператор – консорциум "Воздушные ворота Северной столицы".

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за первые семь месяцев текущего года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 6 082 713 человек. Объем перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 17,7% к показателю аналогичного периода 2017 года до 3 972 181 человека.

В январе-июле 2018 года аэропорт Пулково обслужил 94 162 взлетно-посадочные операции, что на 9% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Объем обслуженной максимальной взлетной массы увеличился на 10,9% по сравнению с январем-июлем 2017 года до 3 333 582 тонн.

Самым востребованным международным направлением стала турецкая Анталья, вслед за ней – Франкфурт-на-Майне, Минск, ларнака и Париж. Среди внутренних рейсов лидирует Москва. За ней – Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в Пулково по итогам семи месяцев 2018 года стали «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии». В сумме они обслужили в аэропорту 5 944 182 человека или 59,1% общего пассажиропотока Пулково за указанный период. Среди иностранных перевозчиков крупнейшими стали Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, KLM и Emirates. Эти авиакомпании приняли на своих самолетах 713 126 пассажиров Пулково или 7,1% общего объема перевозок аэропорта за семь месяцев 2018 года.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла.

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