Склад паспортов и уголовных дел нашла москвичка в заброшенном отделе ФМС. Документы бросили, когда службу упразднили

Столичным полицейским пришлось вспомнить дорогу к заброшенному отделу ФМС после поста москвички в соцсетях: девушка залезла в никем не охраняемое здание. Фото стопок паспортов, уголовных дел, учетно-профилактических карточек и приклеенных на скотч ксерокопий портретов Медведева и Путина она выложила в Instagram.

Как уточнила пользователь Лана Сатор в «сторис» 17 августа, за ночь после публикации фотографий на ее странице здание на Большой Черемушкинской улице опечатали, а все брошенные там документы вывезли. По словам девушки, раньше в помещении работала миграционная служба, кабинеты опустели после ее упразднения в 2016 году. Во время прогулки Лана нашла «кубометры оставленных документов» – заявления, внутренние и заграничные паспорта москвичей, уголовные и административные дела.

«Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором. Даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи», – делится соображениями блогер.

Столичные СМИ сообщают, что в УМВД занялись поиском виновных.