Склад паспортов и уголовных дел нашла москвичка в заброшенном отделе ФМС. Документы бросили, когда службу упразднили
Столичным полицейским пришлось вспомнить дорогу к заброшенному отделу ФМС после поста москвички в соцсетях: девушка залезла в никем не охраняемое здание. Фото стопок паспортов, уголовных дел, учетно-профилактических карточек и приклеенных на скотч ксерокопий портретов Медведева и Путина она выложила в Instagram.
Как уточнила пользователь Лана Сатор в «сторис» 17 августа, за ночь после публикации фотографий на ее странице здание на Большой Черемушкинской улице опечатали, а все брошенные там документы вывезли. По словам девушки, раньше в помещении работала миграционная служба, кабинеты опустели после ее упразднения в 2016 году. Во время прогулки Лана нашла «кубометры оставленных документов» – заявления, внутренние и заграничные паспорта москвичей, уголовные и административные дела.
«Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором. Даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи», – делится соображениями блогер.
Столичные СМИ сообщают, что в УМВД занялись поиском виновных.
Заброшенный отдел полиции и миграционной службы 👮#листай Закон о защите личных данных соблюдается от души! 😎 Кубометры оставленных документов – заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое. Как вишенка на торте – давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времён "милиции" 1980-х. Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором, – даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи 💩💀👻 #фмсроссии #фмс #уфмс #овир #полиция