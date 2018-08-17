Пилота Finnair уволили из-за промилле в крови перед рейсом

Капитан экипажа рейса Finnair подозревается в употреблении алкоголя, сообщает 17 августа полиция Финляндии.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа 15 августа в крови пилота обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Это был сотрудник финского национального перевозчика Finnair, что подтвердили в самой компании на следующий день.

О том, что капитан, вероятно, пьян, заявили члены экипажа – согласно инструкции, они обязаны докладывать о таких случаях. Экипажу запрещено употреблять алкоголь за 12 часов до рейса.

"Мы крайне серьёзно относимся к вопросам безопасности, и поэтому мы немедленно приняли меры сразу после возникновения подозрений", – заявил операционный руководитель Finnair Яакко Шильдт. Когда сотрудник является на работу нетрезвым, с ним разрывают трудовые отношения, а об инциденте сообщают властям.

По данным Yle, в это время проходила регистрация на рейс, то есть самолет еще не был готов к взлету. В Finnair не уточняют, о каком рейсе идет речь.

"Хотя случай печальный, он показывает, что наши процессы работают", – сказал Шильдт.

Полиция начала расследование. Пилоту грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.