В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

«Терминал-Ресурс»

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы».

Спустя четыре месяца все три четырехэтажных дома с мансардными этажами стоят под кровлей. Строители приступили к установке окон.

Все дома серии «Образцовые кварталы» отличаются увеличенной площадью остекления. В «Образцовом квартале 4» проектировщики кроме увеличенных оконных блоков, французских балконов и окон в пол запроектировали стеклянные крыши на балконах мансардных этажей.

Именно окна являются единственным источником естественного света в помещении, что важно для Петербурга с большим количеством пасмурных дней. Поэтому в компании застройщика было принято решение установки увеличенных оконных блоков. Были выбраны теплопакеты DS компании Stis, которые пропускают до 70% света в помещение, но не более 15% ультрафиолета, сохраняют прохладу летом и удерживают тепло зимой.

«Терминал-Ресурс»

«Образцовый квартал 4» возводится с сохранением инженерных и архитектурных решений, обеспечивающих качество и уют загородного образа жизни в городской черте. А это автономные газовые котельные Viessmann на крыше каждого дома, обеспечивающие более рациональное использование тепловых ресурсов, система обогрева помещений с помощью теплого водяного пола по системе Uponor, небольшое количество квартир как в секции, так и в доме в целом, достаточное число парковочных мест и дополнительное озеленение придомовой территории на этапе котлована, чтобы растения прижились и создавали ощущение обжитого пространства и уюта.

На этапе строительства квартиры в «Образцовом квартале 4» предлагаются по специальным ценам.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya