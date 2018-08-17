АКРА: Американцы избавятся от госдолга РФ в случае новых санкций

Американские санкции против госдолга РФ, если их введут, могут привести к оттоку до 10% инвесторов из суверенных долговых бумаг России. Такое мнение 17 августа высказали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Как пишет «Лента.ру», в АКРА подсчитали: 8% российского госдолга держат американские резиденты. Если Вашингтон введет санкции, они избавятся от российских долговых бумаг. Вероятно, также поступит и норвежский суверенный фонд GPFG, объявивший об изменениях в своей инвестиционной политике. Ранее его доля в госдолге РФ равнялась 1,4%.

По оценке аналитиков, вложения в госдолг могут сократиться и до 12% в случае, если учитывать еще и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки (помимо санкций США). Это приведет к тому, что равновесные ставки рублевых российских заимствований вырастут на 0,5-0,8 процентного пункта.