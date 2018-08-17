АКРА: Американцы избавятся от госдолга РФ в случае новых санкций
Американские санкции против госдолга РФ, если их введут, могут привести к оттоку до 10% инвесторов из суверенных долговых бумаг России. Такое мнение 17 августа высказали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Как пишет «Лента.ру», в АКРА подсчитали: 8% российского госдолга держат американские резиденты. Если Вашингтон введет санкции, они избавятся от российских долговых бумаг. Вероятно, также поступит и норвежский суверенный фонд GPFG, объявивший об изменениях в своей инвестиционной политике. Ранее его доля в госдолге РФ равнялась 1,4%.
По оценке аналитиков, вложения в госдолг могут сократиться и до 12% в случае, если учитывать еще и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки (помимо санкций США). Это приведет к тому, что равновесные ставки рублевых российских заимствований вырастут на 0,5-0,8 процентного пункта.
Справка:
В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России.
Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей американских долговых бумаг в середине июля. По информации министерства финансов США, с марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов, однако после этого перестала снижать свою долю.