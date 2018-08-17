«Фонтанка» вошла в десятку самых цитируемых ресурсов Рунета

Компания «Медиалогия» 17 августа представила рейтинг самых цитируемых СМИ в июле этого года. «Фонтанка» заняла шестое место в списке наиболее цитируемых интернет-ресурсов Рунета.

Лидирует в этом рейтинге Rbc.ru. Вторую и третью строчки занимают сайт Russian.rt.com и Gazeta.ru. Russian.rt.com также оказался любимым интернет-ресурсом в соцмедиа.

Среди информационных агентств по цитируемости в СМИ первую строчку занимает ТАСС. По числу гиперссылок в социальных медиа первое место досталось РИА Новости.

В рейтинге газет лидируют «Известия» и «Коммерсантъ». В соцмедиа список возглавила «Новая газета».

В рейтинге радиостанций первую строчку заняло «Эхо Москвы».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории.