Рособрнадзор запретил приём в петербургский вуз

Рособрнадзор запретил приём в петербургский вуз, соответствующая информация размещена 17 августа на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», говорится в его сообщении.

Также сегодня контрольный орган запретил приём в ЧОУ ВО «Сочинский институт моды, бизнеса и права».

Напомним, что в 2017 году по результатам проведенных Рособрнадзором проверок в период с 22 февраля по 2 марта аккредитации лишились филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре.