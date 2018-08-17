Роскомнадзор решит вопрос блокировки Facebook в конце года

Роскомнадзор в течение года проверит, как Facebook выполняет требования российского законодательства о защите персональных данных. При нарушениях компанию Марка Цукерберга ждет блокировка.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации (а они уже значительно опаздывают по срокам) и соблюдение иных законов», – цитирует 17 августа главу Роскомнадзора Александра Жарова РБК.

По его словам, раз в полгода представители ведомства встречаются с представителями Facebook, поэтому они осведомлены о последствиях невыполнения требований российской стороны. «Очевидно, встанет вопрос о блокировке», – заверил Жаров и опроверг слухи об особо требовательном отношении к американской социальной сети.

Последняя такая встреча состоялась в феврале. Тогда же надзорное ведомство заявило, что проведет «комплексную проверку» «Фейсбука».

Напомним, что закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение в течение полугода— блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.